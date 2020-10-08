Kırgızistan’da kaos sürerken bazı devlet yetkilileri görevine dönmeye başladı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev ilgili yetkililerle halka hizmet verilmesinin devamı konusunu görüştü.
Görüşmede, Üülke genelinde tüm devlet çalışanlarının işbaşı yapması gerektiği ve Kovid-19'la mücadele ile kış sezonuna hazırlıkların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
Asrandiyev, "Bu zor dönemde, vatandaşların yaşamsal faaliyetlerini sağlamak için tüm devlet organları kendilerine verilen görevleri yerine getirmek konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır.” ifadesini kullandı.
Kırgızistan Başsavcılığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise başsavcılık binasının çalışanları ve gönüllü vatandaşların desteğiyle başsavcılık binasının ayakta ve başsavcı yardımcıları ve personelinin görevinin başında olduğu aktarıldı.
Başkent Bişkek'te üç gün aradan sonra caddelerde trafik polislerinin araçları görülmeye başlandı.
Pazartesiyi salıya bağlayan gece cumhurbaşkanlığı idaresi ve parlamento binasının işgalinin ardından bazı parti taraftarlarının baskısı üzerine görevlerinden ayrılan Bişkek ve Oş Belediye Başkanları bu sabah makamlarına geri döndü.
Ülkenin güneyindeki Oş kentindeki ana meydanda Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un destekçileri bugün destek mitingi yaptı.
-Siyasi otoritede kaos sürüyor
Cumhurbaşkanlığı idaresi ve parlamento binası işgali, Başbakan Kubatbek Boronov ile Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifasını getirmişti.
Milletvekilleri, meclis başkanlığı görevine Bir Bol Partisi Milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'i seçerken, göstericilerin cezaevinden çıkardığı eski milletvekili Sadır Caparov başbakanlık koltuğuna oturtulmuştu.
Seçim sonuçlarının iptali için protesto gösterileri düzenleyenlerden Reforma, Ata Meken, İman Nuru Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarları, Ata Meken partisi üyesi Tilek Toktogaziyev'i başbakanları olarak ilan etmişti.
Her iki isim de başbakanlık binasında birer toplantı gerçekleştirmişti.
Ayrıca, ülkede durumun kontrol altına alınması için kurulan Koordinasyon Kurulunun başına getirilen Adahan Madumarov'un yönetimindeki Bütün Kırgızistan Partisi üyesi eski güvenlikçi Kursan Asanov, İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.
Siyasi otoritede kaos sürerken, Bişkek'te olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Ceenbekov olayların başladığı günden bu yana üç kez yazılı açıklama yaparak, siyasi güçlerle siyasi diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.
Öte yandan, Sadır Caparov ile Tilek Toktogaziyev'in taraftarlarının başbakanlık binası etrafında gösterileri sürürken, başbakanlık binasına girme teşebbüsünde bulunan bir grup engellendi.
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