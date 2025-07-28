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        Haberler Bilgi Yaşam Kırgızistan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Kırgızistan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Orta Asya'nın kalbinde yer alan Kırgızistan, tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan, dağlık yapısı ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken bir ülkedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kırgızistan, hem bölgesel iş birliklerinde hem de dijitalleşme ve iletişim alanında hızla gelişen bir yapı sergilemektedir. Bu haber metninde, Kırgızistan'ın uluslararası kimliğini belirleyen telefon kodu, araç plakası kodu, para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı şekilde ele alınmaktadır. Bu yazımızda Kırgızistan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kırgızistan'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 15:26 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:26
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        Kırgızistan Telefon Kodu
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        Kırgızistan’ın Uluslararası Telefon Kodu: +996

        Kırgızistan’ın uluslararası telefon kodu +996’dır. Ülke dışından Kırgızistan’a yapılan aramalarda bu kod, numaranın başına eklenerek kullanılmaktadır. Örneğin Bişkek’teki bir numaraya yurtdışından ulaşmak isteyen biri, +996 ile başlayan bir numara tuşlamalıdır. Kırgızistan’da telefon hizmetleri sabit hatlar ve mobil ağlar üzerinden verilmektedir. Ülkede faaliyet gösteren başlıca mobil operatörler arasında Beeline Kyrgyzstan, Megacom ve O! Mobile gibi firmalar yer almaktadır. Özellikle mobil internet kullanımı, son yıllarda şehir merkezlerinden kırsal alanlara kadar genişlemiş ve dijital erişimi artırmıştır.

        Plaka Kodu: KG

        Kırgızistan’ın uluslararası araç plaka kodu KG olarak belirlenmiştir. Bu kod, ülke araçlarının yurtdışında tanınmasını sağlar. Kırgızistan’daki araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle düzenlenir ve plakaların başında her bir bölgeye ait rakamsal bir kod yer alır. Örneğin, başkent Bişkek’e kayıtlı araçlarda “01” kodu bulunur. Plaka sistemleri Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı yetkili birimler tarafından denetlenmektedir. Diplomatik, askeri veya resmi araçlar içinse özel renk ve formatlarda plakalar kullanılmaktadır.

        Para Birimi: Kırgız Somu (KGS)

        Kırgızistan’ın resmi para birimi Kırgız Somu olup, uluslararası kısaltması KGS şeklindedir. 1 Kırgız Somu, 100 tiyin’e bölünür. Günümüzde tiyin alt birimi nadiren kullanılmaktadır. Kırgız Somu, 1993 yılında Sovyet rublesi yerine yürürlüğe konmuştur ve ülkenin merkez bankası olan Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası (NBKR) tarafından basılmaktadır. Banknotlar 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 5000 somluk değerlerde tedavüldedir. Madeni paralar ise 1, 3, 5 ve 10 som olarak kullanılmaktadır. Ülke ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, madencilik ve yurtdışı işçilerden gelen döviz girdilerine dayalıdır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .kg

        Kırgızistan’ın resmî internet alan adı uzantısı .kg’dir. Bu uzantı, ülkenin dijital dünyadaki kimliğini ifade eder ve Kırgızistan’daki kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Alan adlarının tescili ve yönetimi AsiaInfo adlı firma tarafından yürütülmektedir. .kg uzantısı altında aşağıdaki gibi farklı kategorilerde alan adları oluşturulabilir:

        .gov.kg – Devlet kurumları

        .edu.kg – Eğitim ve akademik kuruluşlar

        .mil.kg – Askeri kurumlar

        .com.kg – Ticari şirketler

        .org.kg – Sivil toplum kuruluşları

        Son yıllarda Kırgızistan’da dijitalleşme alanında devlet destekli projelerle ilerlemeler kaydedilmiş ve e-devlet, e-ticaret, online eğitim platformları hızla yaygınlaşmıştır. Mobil cihazlardan internete erişim oranı artarken, .kg uzantılı sitelerin sayısı da her geçen yıl yükselmektedir.

        Kırgızistan’ın uluslararası telefon kodu +996, küresel iletişim ağlarında yerini almasını sağlamaktadır. Plaka kodu KG, ülkenin kara taşımacılığındaki kimliğini temsil ederken, Kırgız Somu (KGS) ise ülke ekonomisinin bağımsız yapısının temel unsurudur. Ayrıca .kg alan adı uzantısı, Kırgızistan’ın dijital alandaki resmi temsilidir. Bu göstergeler, Kırgızistan’ın hem fiziksel hem de sanal dünyadaki kimliğini oluşturmakta ve ülkenin modernleşme yolculuğunu desteklemektedir. Orta Asya’nın bu küçük ama stratejik ülkesi, teknolojik gelişmelerle birlikte geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerlemektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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