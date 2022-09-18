Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 27 kişi hayatını kaybetti

Cuma gecesi Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmalarda 27 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etti.
İki eski Sovyet ülkesi arasında zaman zaman yaşanan çatışmalar yeniden alevlenirken bu kez hafta başında başlayan gerilim hızla büyüdü.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana sınırla ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke arasındaki ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan çatışmada, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na göre sınırın Kırgızistan tarafında 24 kişi hayatını kaybetti.
Tacikistan'dan da üç kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.
Kızılhaç'ın bölgedeki temsilciliğinin açıklamasına göre, sınır bölgelerinde yaşayan yaklaşık 20 bin kişi de şiddet olaylarından kaçmak içn evlerini terk etti.
Çatışmalar, 'iki halk için de büyük çaplı bir savaş başlar mı?' kaygısının yeniden doğmasına yol açtı.
Son olarak 2021'de yaşanan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu hafta başında yaşanan gerilim ÇArşamba günü küçük çaplı bir çatışmaya dönüşmüş, iki farklı olayda iki kişi hayatını kaybetmişti.
Kırgızistan sınır güvenlik güçleri, Tacikistan askerlerini sınırın henüz üzerinde uzlaşıya varılmayan tartışmalı bölgesinde konuşlanmakla suçladı. Tacikistan ise Kırgızistan tarafından ateş açıldığını iddia etti.
İki ülke arasındaki yaklaşık 1.000 kilometrelik sınırın yaklaşık üçte biri üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için hâlâ tartışmalı.
İki ülkeyle de çok yakın ilişkilere sahip olan Rusya, Cuma günü iki tarafa sükunet çağrısı yaptı ve arabuluculuk teklif etti. Bunun üzerinden Cuma günü yerel saatle 16.00'da ateşkes ilan edildi; ancak bir süre sonra Kırgızistan sınırındaki köylerin top ateşinin hedefi olduğunu duyurdu.
Kırgızistan, komşusu Tacikistan'ın zırhlı personel taşıyıcılarla bölgeye asker konuşlandırdığını ve tankları bölgeye gönderdiğini savunuyor. Tacikistan da Kırgızistan'ı "yedi köyde ağır silahlarla saldırı düzenlemekle" suçluyor.
Kırgızistan'ın güneybatısındaki Batken bölgesinde yaşayan yaklaşık 140 bin kişi , 16 Eylül'de yerel basında çıkan haberlere göre, geçici olarak evlerini terk etti.
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Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 27 kişi hayatını kaybetti/kirgizistan-tacikistan-sinirinda-catisma-27-kisi-hayatini-kaybetti-3521295
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