Kırgızistan'ın yaylaları ve yılkı atları, Kırgızların vazgeçilmezleri arasında

Okubaev, sağlık için birçok insanın da yaylaya geldiğini ve tedavi olup geri döndüğünü aktararak, şu bilgileri verdi:

"At sütü çok yararlıdır. Ufak tefek hastalıkları temizler. Bazıları yaylada 10 gün, bazıları 5 gün kalır. Atın sütünü içer, tedavi olur ve gider. İç organları rahatsız olanlara da at sütü çok iyi gelir. Astım olanlara buradaki suyun yanında sabahleyin yürüyüş yaparlarsa iyi gelir. Bu yöntemle iyileşenler var. Mesela ablam buraya ilk geldiği gün yukarıya yürüyemiyordu. Sonraları gün doğmadan su yanında yürüye yürüye iyileşti. Buraya gelmek isteyenleri Karakol'dan atlarla 2 saatte buraya getirebiliyoruz."