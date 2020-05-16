Kırgızistan'daki Türk vatandaşları tahliye edildi - BİŞKEK

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor.Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla 330 Kırgızistan vatandaşını dün başkent Bişkek'e getiren Türkiye, bugün de 149 Türk ve 51 Avrupa Birliği (AB) vatandaşını götürdü.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin duyurusu üzerine imzalı taahhütnameler ile başvuran kişilerin listesi, vatandaşların durumuna göre şekillendi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrindeki vatandaşlar, Büyükelçiliğin girişimiyle minibüslerle başkent Bişkek'e getirilerek bir Türk'ün işlettiği otele yerleştirildi.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde sabah saatlerinde toplanan vatandaşlar, Büyükelçilik mensuplarının refakatiyle Manas Uluslararası Havalimanı’na ulaştırıldı.Bişkek Büyükelçiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada böbrek hastası ve hamile yolcuların, birinci sınıfta uçuşu sağlandı.Karantinanın sürdüğü Kırgızistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1117'ye çıktı, 783 kişi iyileşti ve 14 kişi yaşamını yitirdi.