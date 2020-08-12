Kırgızistan'daki Türk iş adamlarının Kovid-19 ile mücadeleye desteği sürüyor - BİŞKEK

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eş güdümünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bişkek Program Koordinatörlüğü (TİKA) ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin koordinasyonunda ambulans ve 19 solunum cihazı, Çuy Bölgesine bağlı köylerin sağlık merkezlerine teslim edildi.Kant şehrindeki Issık-Ata ilçe kaymakamlığı binası önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Bayış Kurbanov, 160 bin nüfuslu ilçede en az 16 ambulansa ihtiyaç duyulduğunu ancak ilçedeki sağlık merkezlerinin mevcut 5 ambulans ile hizmet verdiğini belirterek, yardımlarından dolayı Türk iş adamlarına teşekkür etti.Türkiye'nin desteği ile Kırgızistan'da sağlık sektörünün ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini dile getiren Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kırgız ve Türkler iyi ve kötü günlerinde hep birlikte oldular. Salgın döneminde birbirimize hep destek olduk ve olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.TÜKİD, Kırgızistan Sağlık Bakanlığına geçen ay 50 solunum cihazı yardımında bulunmuştu.
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