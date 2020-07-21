Kırgızistan'da merak uyandıran 4 bin yıllık kaya resimleri

Başkent Bişkek'ten 260 kilometre mesafedeki Çolpon-Ata kent girişinde 42 hektar alanda kurulu müzede, 30 santimetre ila 3 metre büyüklüğünde ve üzerlerinde 1000'den fazla resmin yer aldığı kaya bulunuyor.
Kayalarda, 4 bin yıl önce ortak yaşam tarzı olan dönemin insanlarının son derece sanatsal ve gerçekçi yaptığı çizimlerde, av kültürü, hayvanla mücadele sahneleri, avcı tasvirleri, sembolik çizgi, daire ve dikdörtgen şekilleri yer alıyor.
Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müzesi'nde kaya resimleri dışında Göktürkler döneminde yapılan insan biçimli taş heykeller de sergileniyor.
- Kırgızistan'da 10 binden fazla kaya resmi bulunuyor
Asya’dan Avrupa’ya uzanan tarihi İpek Yolu güzergahındaki Kırgızistan'ın genelinde 10 binden fazla kaya resmi bulunuyor.
Kırgızlar, UNESCO'nun Kırgızistan toprakları içerisinde kültür mirası listesinde bulunan kaya resimlerini, desenli taş anlamına gelen "Saymaluu Taş" olarak adlandırıyor.
Issık Göl bölgesinde 8 ayrı mevkide bulunan kaya resimleri, sayıca en çok Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad kentinden 120 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte koruma altında tutuluyor.
Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müze rehberi Maksat Kurmanov, AA muhabirine, kaya resimlerinin yer aldığı köyde dünyaya geldiğini ve çocukluğunu taşlar arasında koyun otlatarak geçirdiğini ve taşların korumaya alınmasıyla müzede görev aldığını anlattı.
Kurmanov, 4 bin yıl önce kaya üzerine çizilmiş resimlerin sergilendiği müzenin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ancak dünyada ve ülkede yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yabancı ziyaretçilerin gelemediğini söyledi.
Kurmanov, salgının bir an önce bitmesini ve müzeye yeniden yerli ve yabancı turistlerin akın etmesini beklediklerini belirtti.
- En belirgin motiflerden biri geyik figürü
Kaya resimlerinin ne anlama geldiği konusunda sürekli merak içinde olduğunu söyleyen Kurmanov, resimlerde en belirgin motiflerden birinin geyik figürü olduğunu aktardı.
Kurmanov, kaya üzerine resimleri çizen insanların dağ geyiğini kendilerine et, deri ve yün vermesi, erişilmez yerlere erişilebilirliği ve kararlılığı nedeniyle yücelttiklerini ve bu nedenle kaya resimlerinin yüzde 80'inin geyiklerden oluştuğunu ifade etti.
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