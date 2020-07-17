Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51),İsmail Ş. (55),Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39),ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

Atatürk Havalimanı'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.