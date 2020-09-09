Kırgızistan'da "Komuz Günü" kutlanıyor

Kırgızistan’da her yıl 9 Eylül’ün Komuz Günü olarak kutlanmasına ilişkin 2019 yılında kararname imzalayan Cumhurbaşkanı Soorobay Ceeenbekov, mesaj yayımladı.
Ceenbekov mesajında, "Halkımız için komuz sadece geleneksel bir müzik aleti değildir, atalarımızın gelecek nesillere giden şanlı yolunu melodiler aracılığıyla anlatan tükenmez bir mirastır." ifadesini kullandı.
Komuz aracılığıyla yaratılan "harika eserler, felsefi derinliği ve müzik çeşitliliği" ile uluslararası alanda tanınır hale gelmeye başladığını belirten Ceenbekov, "Üst üste ikinci yılını kutladığımız Komuz Günü, güzel bir gelenek haline gelecek ve cumhuriyetimiz kültür hayatında değerli bir yer edinmeye devam edecektir. Ulusal kültürümüzün gururu, halk sanatının özel sembolü olan Komuz Günü kutlu olsun!" diye konuştu.
Öte yandan, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Bakanlık olarak, 9 Eylül Komuz Günü dolayısıyla çevrim içi konser, konferans ve çeşitli etkinlikler hazırladıklarını duyurdu.
Komuz Günü kutlamaları, Bakanlık yetkililerin katılımıyla sanatçıların heykellerine çelenk konulmasıyla başladı.
Bakan Camankulov, başkent Bişkek'te komuz üreticisi Namazbek Uraliyev'in atölyesini ziyaret etti. Medeniyet Devlet Televizyon Kanalı da komuz çalan vatandaşların sosyal medyada paylaştığı videoları yayımladı.
Kırgız folklorunun ve komuz sanatının incelenmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Komuz Grubu, komuzcu Atay Ogonbayev'in doğumunun 120. yılına ithafen müzik ziyafeti verdi.
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının 9 Eylül Komuz Günü dolayısıyla hazırladığı kutlamalar, halkın müzik tarihinde komuz çalanlardan oluşan ilk orkestrasını kuran ve halkın efsanevi komuzcusu sayılan Atay Ogonbayev'in yazdığı Maş Botoy adlı lirik eserinin 12 Eylül'de çevrim içi icra edilmesiyle sona erecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!