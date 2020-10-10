Kırgızistan'da güvenlik güçlerinden geçit töreni

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un imzasıyla başkent Bişkek'te 10 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını öngören kararname doğrultusunda günlerdir protesto gösterilerinin yapıldığı Ala-Too Meydanı'nda ordu ve kolluk kuvvetleri marşlar eşliğinde geçit töreni gerçekleştirdi.
Güvenlik güçlerinin meydanda toplandığı sırada Ala-Too Meydanı'na 50 metre mesafede bulunan başbakanlık binasını günlerdir ablukada tutan Caparov'un destekçileri, meydana gelerek askerlerinin halka silah doğrultmamaları için tezahüratta bulundu.
Törende yeni Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev, Cumhurbaşkanı tarafından OHAL ilan edildiğini belirterek, yeminlerine uygun şekilde millete ve ülkeye hizmete devam edeceklerini söyledi.
Tören, yapılan konuşmaların ardından güvenlik güçlerinin geçidi ile sona erdi.
- Bişkek'teki olaylar
Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, 5 Ekim'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, 6 Ekim'de eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve taraftarları ile eski milletvekili Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.
Aynı gün 120 sandalyeli parlamentodan 60'tan fazla milletvekilinin katıldığı belirtilen Dostluk Oteli'ndeki oturumda, Caparov'a başbakanlık görevi verildiği belirtilmişti.
Atambayev taraftarlarıyla birlikte, Caparov'un destekçilerinin bulunduğu başbakanlık binasına 50 metre mesafedeki Ala-Too Meydanı'nda dün toplanmış, miting sırasında iki grup arasında çıkan kavganın ardından Atambayev ve taraftarları meydanı terk etmişti.
Olayda 5 kişi yaralanmış, Atambayev'in aracı da kurşunlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, OHAL ilan ederek ordu ve güvenlik güçlerine Bişkek'te can ve mal güvenliğinin sağlanması talimatını vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!