Kırgızistan'da güvenlik güçlerinden geçit töreni

AA

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un imzasıyla başkent Bişkek'te 10 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını öngören kararname doğrultusunda günlerdir protesto gösterilerinin yapıldığı Ala-Too Meydanı'nda ordu ve kolluk kuvvetleri marşlar eşliğinde geçit töreni gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerinin meydanda toplandığı sırada Ala-Too Meydanı'na 50 metre mesafede bulunan başbakanlık binasını günlerdir ablukada tutan Caparov'un destekçileri, meydana gelerek askerlerinin halka silah doğrultmamaları için tezahüratta bulundu.

Törende yeni Genelkurmay Başkanı Taalaybek Omuraliyev, Cumhurbaşkanı tarafından OHAL ilan edildiğini belirterek, yeminlerine uygun şekilde millete ve ülkeye hizmete devam edeceklerini söyledi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından güvenlik güçlerinin geçidi ile sona erdi.

- Bişkek'teki olaylar

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, 5 Ekim'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, 6 Ekim'de eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve taraftarları ile eski milletvekili Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Aynı gün 120 sandalyeli parlamentodan 60'tan fazla milletvekilinin katıldığı belirtilen Dostluk Oteli'ndeki oturumda, Caparov'a başbakanlık görevi verildiği belirtilmişti.

Atambayev taraftarlarıyla birlikte, Caparov'un destekçilerinin bulunduğu başbakanlık binasına 50 metre mesafedeki Ala-Too Meydanı'nda dün toplanmış, miting sırasında iki grup arasında çıkan kavganın ardından Atambayev ve taraftarları meydanı terk etmişti.

Olayda 5 kişi yaralanmış, Atambayev'in aracı da kurşunlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, OHAL ilan ederek ordu ve güvenlik güçlerine Bişkek'te can ve mal güvenliğinin sağlanması talimatını vermişti.