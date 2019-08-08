Kırgızistan'da Eski Devlet Başkanı Atambayev'in evine gözaltı baskını

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırgızistan'da kolluk kuvvetleri, ülkenin eski devlet başkanı Almazbek Atambayev'i yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almak için evine bir baskın düzenledi.
Atambayev'in evine gelen destekçileri ve korumaları polisle çatıştı, bir polis silah yarası nedeniyle yaşamını yitirdi.
BBC'nin evindiği bilgilere göre Atambayev hâlâ başkent Bişkek'in dışındaki evinde bulunuyor.
Yolsuzlukla suçlanan Atambayev bu iddiaları reddediyor.
Kırgızistan meclisi Atambayev'in dokunulmazlığını Temmuz ayında kaldırmıştı.
Fakat Atambayev o tarihten sonra ifade vermeye çağrılmasına rağmen buna yanaşmadı.
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, eve yaklaştıkları sırada Atambayev destekçilerinin kendilerine ateş açtığını, baskına katılan özel birliklerin yalnızca plastik mermi kullandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı ise yaralı sayısını 36 olarak açıkladı.
Kırgız basını, altı askerin Atambayev destekçileri tarafından rehin alındığını yazdı.
Olaya tanık olan ve çektiği görüntüleri Facebook'ta yayımlayan Mirbek Aitikeyev, AFP'ye verdiği demeçte Atambayev'in destekçilerinin özel kuvvetlere ait silahlara el koyduğunu söyledi.
Aitikeyev "Atambayev hâlâ evinde. Takviye birliklerin gönderileceğine dair söylentiler var. İnsanlar hazırlık yapıyor" dedi.
Atambayev destekçileri gece saatlerinde de evin önüne barikat kurarak nöbet tutmaya devam etti.
Ülkeyi 2011-17 yılları arasında yöneten Atambayev'in ardından devlet başkanlığına Sooronbay Ceenbekov geçmişti.
O dönem yakın olan bu iki liderin son iki yılda arasının açıldığı belirtiliyor.
Atambayev geçen ay Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüş, fakat bu görüşmenin ardından Putin Ceenbekov'a desteğini açıklamış ve ülkenin "mevcut başkan etrafında birleşmesi için" çağrı yapmıştı.
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