Kırgızistan'da dünkü gösterinin organizatörlerinden eski Bakan Osmanaliyev gözaltına alındı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi (Ulusal İstihbarat Teşkilatı) Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Mart'taki mitingin organizatörlerinden Osmanliyev'in gözaltına alındığı belirtildi.

Binden fazla gösterici, Caparov'un serbest bırakılması talebiyle dün başkent Bişkek'te gösteri düzenlemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçmek isteyen göstericilere, çevik kuvvet polisleri tarafından ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale edilmişti.

Ar-Namıs Partisi üyesi Osmanaliyev, Kırgızistan'ı 2005-2010 yılları arasında yöneten Kurmanbek Bakiyev'in iktidarında Eğitim ve Bilim Bakanlığı görevinde bulunmuştu.