Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kırgızistan'da Covid-19 nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51),İsmail Ş. (55),Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39),ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

Atatürk Havalimanı'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.