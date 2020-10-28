Kırgızistan'da Caparov'un hükümeti yemin etti

AA

Mecliste iki hafta önce güvenoyu alan Caparov'un hükümet üyeleri, genel kurulda elini anayasaya koyarak yemin etti.

Caparov'un kabinesinin üyeleri şöyle:

Başbakan Birinci Yardımcısı Artöm Novikov, Başbakan Yardımcısı Maksat Mamıtkanov, Başbakan Yardımcısı Ravşanbek Sabirov, Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva, İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, Maliye Bakanı Kıyalbek Mukaşev, Adalet Bakanı Marat Jamankulov, Ekonomi Bakanı Sancar Mukanbetov, Tarım, Gıda ve Sulama Bakanı Tilek Toktogaziyev, Bilim ve Eğitim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Ulaştırma ve Yol Bakanı Bakıt Berdaliyev, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Savunma İşleri Devlet Komitesi Başkanı Erlis Terdikbayev, Sanayi, Enerji ve Yeraltı Kaynakları Devlet Komitesi Başkanı Jırgalbek Sagınbayev ve İletişim ve Haberleşme Teknolojileri Devlet Komitesi Başkanı Altınbek İsmailov.

Temasları için Kazakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, yemin törenine katılamazken, İş ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevine henüz atama gerçekleştirilmedi.

- Ülkenin 32. Başbakanı

Memleketi Issık Göl bölgesinden 2005 ve 2010'da iki dönem milletvekili seçilen Milliyetçi Ata Yurt Partisi milletvekili Caparov, Issık Göl bölgesinde Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını savunmasıyla tanınıyor.

Kumtor altın madenindeki sorunlara dikkati çekmek için 3 Ekim 2012'de miting düzenleyen milletvekili Caparov ve kendisine destek veren parti lideri Kamçıbek Taşiyev ile parti üyesi Talant Mamıtov, Cumhurbaşkanlığı idaresinin de bulunduğu parlamento binasını işgal girişiminde bulundu.

Milletvekilleri, İlçe Mahkemesince "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan 18 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

Bişkek Şehir Mahkemesi, ilçe mahkemesinin kararını bozdu.

Issık Göl bölgesinde bir grup gösterici, 7 Ekim 2013'te Kumtor altın madenindeki gelirin adaletli paylaşılmadığı gerekçesiyle madene elektrik sağlayan trafonun şalterini indirerek dönemin Issık Göl Bölgesi Valisi Emil Kaptagayev'i rehin aldı.

Bölgede 10 gün olağanüstü hal ilan eden Issık Göl Bölgesi yöneticileri, gösterilerin ardında yurt dışındaki Caparov'un bulunduğunu savundu.

Dört yıl aradan sonra 2017 yılında ülkesine dönen Caparov, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Kırgız-Kazak Gümrük Kapısı'nda gözaltına alındı ve 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Caparov'a, 4 Ekim'deki genel seçim öncesinde Kamçıbek Taşiyev'in liderliğinde kurulan "Mekençil" (Vatanperver) adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasında yer verildi.

Taşiyev'in liderliğinde kurulan "Mekençil" partisi 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinde seçim barajına az farkla takıldı.

Meclise giremeyen partilerin düzenlediği protesto gösterilerinin şiddete dönüşmesinin ardından taraftarlarınca cezaevinden 6 Ekim'de çıkarılan Caparov aynı gün "geçici başbakan" ilan edildi.

Meclisten güvenoyu alan 51 yaşındaki Caparov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak cumhurbaşkanlığı yetkilerini de üstlendi.

Caparov, bağımsızlığının 29. yıl dönümünü 31 Ağustos’ta kutlayan Kırgızistan'ın 32'nci Başbakanı oldu.

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Ocak 2021'de yapılacak.