Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kırgızistan'da 25 gün önce kaybolan dağcılar için umutlar tükendi

        Kırgızistan'da 25 gün önce kaybolan dağcılar için umutlar tükendi

        Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'nda 25 gün önce son kez irtibat kurulan kayıp dağcıları arama çalışmasının sonlandırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp dağcılar için umutlar tükendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tanrı Dağı'nda 19 Temmuz'da yaklaşık 6 bin 900 metre yükseklikte irtibatın kesildiği, 24 Temmuz'da koordinatları alınan 3'ü Rus, biri Litvanyalı 4 dağcıyı arama çalışmasının sonlandırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 4 bin 100 metre yükseklikte, sıfırın altında 20-30 derecede arama çalışmaları yürüten kurtarma ekibinin hayatı için de oldukça tehlikeli koordinatlara yaklaşmanın neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

        Ekibin, zorlu hava koşulları ve çığ tehlikesi dikkate alınarak geri dönmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, dağcıları kurtarmak için tüm imkanlarla çaba gösterildiği vurgulandı.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Cengiz Ünder, Fenerbahçe için geliyor
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa