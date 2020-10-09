Ülkedeki devlet binalarının işgali üzerine yaşanan gelişmeleri Bişkek'ten takip ettiği belirtilen Ceenbekov, yazılı açıklama ile halka seslendi. AA'nın haberine göre; siyasi durumu "kritik" olarak nitelendiren Ceenbekov, krizden çıkışı için bazı önerilerde bulundu.
Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonunun milletvekili seçim sonuçlarını iptal ettiğini ve komisyonun yeni seçim tarihi ile ilgili kararın alınmasından sonra mevcut siyasi gerilimini düşüreceğine dikkati çekti. Krizin başladığı güne kadar görevde olan "Başbakan ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için" parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine işaret eden Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım." ifadesini kullandı.
Ceenbekov, parlamento üyelerinin görevini yerine getirmesi için milletvekillerinin güvenliğinin polis tarafından sağlanması gerektiğini belirtti. Ülkede yapılan ve yapılacak olan atamaları yasallaştırılmasını istediğini ifade eden Ceenbekov, şunları kaydetti: "Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum. Yüce Allah, tüm siyasi güçlere hikmet ve sabır versin."
KIRGIZİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR
Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.
Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.
Milletvekillerin bir araya geldiği salı akşamki toplantıda, seçim arefesinden sonra nerede olduğu belli olmayan Başbakan Kubatbek Boronov'un imzalı istifa mektubu paylaşılmıştı.
Öte yandan, göstericilerin cezaevinden çıkardığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Bişkek'te bugün öğleden sonra yapacağı mitingine ülkenin çeşitli bölgelerinden geniş katılımının olacağı yönündeki iddiaların atıldığı akşam saatlerinde Bişkek sakinlerini endişelendirdi.
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