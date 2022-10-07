Kireç sökücü içen 3 kardeş taburcu edildi

Afganistan uyruklu Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç çözücüyü içti.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, tedavilerinden sonra taburcu edildi.