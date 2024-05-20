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        Haberler Gündem Güncel Kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını kaybetti

        Kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını kaybetti

        Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:43
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        Kireç silosu devrildi: 2 işçiden acı haber
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        Toprakkale'deki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik üretim tesisinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

        Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

        YARALI İŞÇİLER DE VAR

        Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

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        #iş kazası
        #Osmaniye
        #demir çelik tesisi
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