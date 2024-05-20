Kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını kaybetti
Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.
Toprakkale'deki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik üretim tesisinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.
Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
YARALI İŞÇİLER DE VAR
Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.