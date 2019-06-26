Kirazı kurutup katma değerini artıracaklar

26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliğinin, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, sezonunda kilogramı 2,5-3 liraya kadar düşen kiraz kurutularak çok daha yüksek fiyatlarla pazarlanabilecek.
Birlik Başkanı Enver Yıldız, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te yaklaşık 25 yıldır, 6 bin 500 dönümü Şehitkamil ilçesinde olmak üzere 18 bin dönüm alanda ağırlıklı olarak "Napolyon" cinsi kiraz yetiştirildiğini söyledi.
"İyi tarım uygulamalarıyla" üretim yaptıklarını ve yıllık ortalama bin ton ürün aldıklarını anlatan Yıldız, kentte genellikle susuz yetiştirilen kirazların ayrı bir tat ve aroması olduğunu belirtti.
Yıldız, bu yıl haziranın başında başlayan kiraz hasadının bitmek üzere olduğunu ifade ederek, yüksek kaliteli kirazların hem yurt içinden hem de yurt dışından alıcı bulduğunu vurguladı.
Bu sezon kirazın kilogram fiyatının 8 liradan piyasaya sunulduğunu ancak 2,5-3 liraya kadar düştüğünü dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana kentteki kiraz yetiştiriciliğini geliştirmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında birlik bünyesinde soğuk hava deposu yaptık, kiraz boylama makinası aldık. Bu yıl da Şanlıurfa'daki GAPTAEM'den 'Kurusu Köy Tadında Meyve, Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesi'ne destek aldık. Toplam bedeli 620 bin lira olan projemiz devreye girdiğinde kirazlarımızı kurutup, öyle satacağız. Böylelikle çiftçilerimize daha fazla gelir sağlamayı hedefliyoruz. Başka illerde, ürünü kurutup daha yüksek bedellerle satıyorlar. Ambalaj ve saklama konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. İster bir ay sonra, ister 3-5 ay sonra satıyorlar. Ama yaş kirazı bir hafta içinde sattın sattın yoksa çöpe atarsın. Şu anda ihale aşamasındayız. İlk başta kiraz için düşündük, ancak diğer meyve ve sebzeleri de kurutabiliriz. Pazardan gelecek talebe göre ürünleri kurutup, satacağız."
Yıldız, gelecek yıl Yığınlı Mahallesi'nde hayata geçirilecek tesisin, günlük 2 ton kurutma kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.
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