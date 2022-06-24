Baklava dünyasına bir yenisi ekleniyor

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, Eldivan kirazının marka değerini ve tanınırlığını artırmak amacıyla Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneğiyle ortak çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucu Eldivan'da yetiştirilen kirazın kurusu kullanılarak "kirazlı baklava" yapılması kararlaştırıldı.
Kentte uzun yıllardır baklava üretimi yapan Baloğlu firmasıyla yapılan görüşmeler sonucunda, işletmenin ustaları içine ceviz ile kiraz kurusu karışımı koyarak baklava üretti.
Hamurunun sepete benzetilerek hazırlanması dolayısıyla "kiraz sepeti baklavası" olarak adlandırılan tatlının, yakında yeni bir lezzet olarak beğeniye sunulması planlanıyor.
"İLÇEMİZİN TANITIMINDA ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, AA muhabirine, Eldivan'ın öz ürünlerinden kirazın tanıtımıyla alakalı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
El lezzeti yüksek ustalarla kirazlı baklavayı ürettiklerini belirten Lafcı, "Şu anda AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda reyonlardaki yerini alacak. İlçemizin tanıtımında önemli işler başaracağını düşünüyoruz. Son haline getirildikten, ustalarımız, 'Tamam istediğimiz kıvam, özellik bunlar' dedikten sonra içinin bileşenleriyle laboratuvar testleri yapılacak. Bunun üzerine bir marka tescil işareti başvurumuz olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Baloğlu Pastanesi işletmecisi Mehmet Demiroğlu da çalışmaları devam eden tatlının lezzetine olumlu tepkiler geldiğini anlattı.
Vatandaşlara doğal ürünler sunabilmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Demiroğlu, "Bunun yanı sıra memleketimizin adını, kültürel değerini nasıl yükseltebiliriz, Çankırı'nın adını nerelerde duyurabiliriz, bunun için çalışıyoruz. Amacımız tüm dünyada Eldivan kirazını, 'kiraz sepeti tatlısı'nın adını duyurmak." dedi.
Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hayrettin Karaoğlu ise Çankırı'ya yeni bir ürün kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, lezzetiyle ilgili kararı da vatandaşın damak tadına bıraktıklarını kaydetti.
Baklava ustası Ömer Demiroğlu da uzun çalışmalar sonucunda kirazlı baklavanın lezzetini yakaladıklarını dile getirerek "Hamurunu 15-20 dakika yoğuruyoruz. Yufkası açılıyor, kiraz kurusu ile cevizi karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Şeklini de kiraz sepeti şeklinde yapıyoruz." diye konuştu.
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