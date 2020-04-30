Kiraz ihracatçıları yeni sezondan umutlu

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019'da 80 bin 375 tonluk kiraz ihracatından 183 milyon 159 bin dolar elde edildi. Bu rakam, kiraz ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.
Geçen sene kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.
Kiraz yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Manisa ve İzmir'de hasat başladı. Hava şartlarının iyi seyrettiği bölgede yüksek verim bekleniyor. İhracatçılar, yüksek verim ve kalitenin ihracata da olumlu yansıyacağını tahmin ediyor.
HEDEF 200 MİLYON DOLARLIK KİRAZ İHRACATI
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 15 gün önce başlayan kiraz sezonunun haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini söyledi.
Türkiye'de ilk kirazın İzmir ve Manisa'da toplandığını ifade eden Uçak, kaliteli ve verimli bir hasat dönemi beklediklerini dile getirdi.
Kirazda geçen yılki fiyatlardan memnun olduklarını belirten Uçak, "Üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın çalışmaları bize Cumhuriyet tarihinin rekorunu getirdi. Bunda Çin pazarının açılması etkili oldu. Bu sene Çin pazarına erkenden ürün göndermeye başlayacağız. Talep de iyi. Bu yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı bekliyoruz." diye konuştu.
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin gıda üretim ve tedariğinin neredeyse sorunsuz ilerlediğine dikkati çeken Uçak, alınan önlemlerle ekimde ve hasatta sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.
"ÇİN'E İHRACATIMIZI 10'A KATLARIZ"
Uçak, bu sene de Çin'e sorunsuz bir şekilde kiraz ihraç edeceklerini söyledi. Çin pazarında sadece kiraz için değil diğer yaş meyve sebze ürünleri için de çok ciddi bir potansiyel olduğunu vurgulayan Uçak, "Geçen sene bu ülkeye yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracatımız söz konusuydu. Koronavirüsten kurtulduğuna dair sinyaller veren Çin'e bu yıl geçen seneye göre 10 kat daha fazla ihracat yapıp ülkemize 30 milyon dolar girdi sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun üstüne çıkmamız da işten bile değil." dedi.
Türkiye'nin 2010-2019 dönemi kiraz ihracatı verileri şöyle:
|YIL
|MİKTAR (TON)
|DOLAR(BİN)
|2010
|63.346
|147.290
|2011
|46.561
|133.463
|2012
|55.208
|157.672
|2013
|54.328
|155.055
|2014
|50.043
|144.197
|2015
|68.968
|122.032
|2016
|78.524
|182.666
|2017
|59.806
|158.916
|2018
|76.094
|161.690
|2019
|80.406
|183.159
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!