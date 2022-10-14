Kiraya zam geldi! Oteli ateşe verdi!

AA'da yer alan habere göre alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen bu kişiler taburcu edildi.

Şüpheli M.O.'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi.

Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.