Survivor'da Hilmicem ve Mustafa Kemal'in açıklamaları gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 4 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...