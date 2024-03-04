Kıran kırana mücadele! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor. Peki, 4 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte 4 Mart Pazartesi günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor'da Hilmicem ve Mustafa Kemal'in açıklamaları gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 4 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
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3 MART SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası 2. eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Özgür 3 oy, Hilmi Cem 1 oy, Mustafa Kemal ise 6 oy aldı.
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3 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı dokunulmazlık oyununda, Merve ve Yağmur eşleşmesi nefes kesti. Son etapta Yağmur'un aldığı sayı ile dokunulmazlıkta avantajı mavi takım 8-6 kazandı.
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Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında Gizem-Yunus Emre, Yağmur ve Yasin eşleşmesi yapıldı.
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Son sayıyı Yasin ve Yağmur'un almasıyla kazanan 12-8'lik skorla mavi takım kazandı. Böylece mavi takım 1-0 haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.
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