Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Araç kiralama şirketi Enterprise, koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ulaşım alışkanlıklarını ve araç kiralama sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Yeni normalin araç sahipliği ve ulaşım süreçlerindeki alışkanlıklarını değiştirecek mobilite ihtiyaçları ortaya koyduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, pandeminin ardından her türlü toplu taşımaya olan talebinin hızla azaldığını vurguladı.

Tangün, “Yaptığımız anketler ve incelediğimiz detaylı raporlar çerçevesinde, koronavirüs süreciyle birlikte, insanların artık kendi araçları veya kiraladıkları araçlarla seyahat etmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Araç kiralama şirketleri olarak toplu taşıma ve şehirler arası ulaşıma iyi bir alternatif olduk. Burada da en önemli etken hijyen ve güvenilirlik oldu. Yeni normalde artık hizmet kalitesi çok daha önemli hale gelecek. İşini doğru yapanlar müşteriyle olan bağını güçlendirecek” diye konuştu.

'AYLIK KİRALAMA YÜZDE 60 ARTTI'

Covid-19 ile birlikte ortaya çıkan araç kiralama trendlerini aktaran Enterprise CEO’su Özarslan Tangün, “Haziran ayı itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandı. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, minibüs ve SUV gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı. Pandeminin ilk anlarından itibaren insanlar ihtiyaçlarını görebilmek için ofislere gelmek yerine adreslerine araçların getirilmesini tercih etti. Şehir içindeki mobilite ihtiyaçları için haftalık ve aylık kiralamalara yönelim oldu. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadık" dedi.

Pandemi süreciyle birlikte online taleplerin de arttığına dikkat çeken Özarslan Tangün, online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90’a varan artış yaşandığını belirtti.

'15 YENİ ŞUBE YOLDA'

Koronavirüs sürecinde, bazen günde 100’ün üzerinde adrese teslim dezenfekte kiralık araç götürdüklerinden bahseden Tangün, süreç sonrası gelen taleple birlikte şehir ofisi sayılarını artırdıklarını da kaydetti.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için ve orada önemli bir potansiyel olduğunu gördüğümüz için, şehir içi ofis sayımızı artırdık. Bodrum’da 1 tane, Antalya’da 1 tane yeni şehir ofisi açtık. İstanbul’da 1 tanesini açmak üzereyiz, 2 tanesiyle ise anlaştık. Böylece, İstanbul’da 3 tane daha yeni şehir ofisi açmış olacağız. Ayrıca, önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız devam edecek. Ankara ve İzmir’de yeni ofisler açacağız. Bu yeni şehir ofisleriyle birlikte Türkiye genelinde 15-20 yeni noktada hizmet vermeyi planlıyoruz. Bir yandan filomuzdaki araçları çeşitlendirmeye ve genişletmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

'YURTİÇİNDEKİ TALEP YURTDIŞINDAKİ KAYBI TELAFİ EDER'

Haziran ayına kadar olan sürecin daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik kiralamalardan oluştuğunun altını çizen Enterprise CEO’su Özarslan Tangün, "Normalleşme süreciyle birlikte, Haziran’da beklediğimizin üzerinde bir talep var. Ancak yurtdışında gelen turist sayısı bu sene doğal olarak beklediğimiz gibi olmayacak. Bireysel kiralamada, neredeyse işlerin üçte birini yurt dışından gelen turistler oluşturuyor. Yurtiçinin, yurtdışından gelmeyen müşterinin bir bölümünü kompanse edeceğini düşünüyoruz. Turizmde normalleşmenin 2021’de yaşanacağını ve önümüzdeki yıl beklentinin üzerinde bir turizm talebiyle karışılacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.