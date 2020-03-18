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Koronavirüs salgını her sektörde olduğu gibi kiralama sektöründe de çeşitli önlemleri gündeme getiriyor.

Enterprise Türkiye'den yapılan açıklamada, toplu taşıma kullanmak istemeyen ve kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçların talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim edileceği bildirildi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kilometre sınırlamalarını ortadan kaldırıldığı ve kiralanan araçların şehir içerisinde farklı ofislere ücretsiz olarak bırakılmasının da önünün açıldığı bilgisi yer aldı.

'ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİYORUZ'

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Bu haftadan itibaren, evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilerimiz için ücretsiz teslim hizmetine başladık. Böylece müşterilerimiz hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği noktadan aracını teslim alabilecek ve iade edebilecek" diye konuştu.

Araç temizliğine daha fazla önem verdiklerini de söyleyen Tangün, "Filomuzda bulunan araçları zaten kiralamadan önce ve hemen sonra dezenfekte ediyorduk. Ancak bu dönemde temizlik önlemlerimizi daha da üst seviyede artırdık. Bu kapsamda araçlarımızın temas edilen tüm aksamlarını ayrıca dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli" dedi.

Enterprise'in İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Bodrum ve Dalaman’da, kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladığı kaydedildi.