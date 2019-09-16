16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen yılın sonundan 2019’un ilk 6 ayına kadar ÖTV ve KDV indirimleri ile desteklenen otomotiv sektörü, yaz sezonunu daha hareketli geçirdi.
Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, 2019’un ilk 5 ayının otomotiv kiralama sektörü için durgun geçmesine rağmen, bu dönemde sıfır otomotiv satışlarına uygulanan ÖTV ve hurda indirimi teşvikleriyle kiralama sektörünün, filolarını yenileme fırsatı bulduğunu kaydetti.
Bu sayede otomotiv kiralama firmalarının düşük operasyon maliyetleri yakalamasını sağladığını dile getiren Fidan, "Bununla beraber Mart ayından itibaren Türkiye’ye gelen turistlerin artmasıyla kiralama hacmimiz beklediğimizden önce hareketlendi. Ramazan Bayramı’nın etkisi ve okulların kapanmasıyla sektör geçtiğimiz senelerdeki yoğunluğunu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayları ise kiralama sektörü açısından oldukça yoğun geçti diyebiliriz" diye konuştu.
'DAHA AZ ARAÇLA AYNI CİROLAR YAKALANDI'
Sektör açısından 2019 yılını değerlendiren Fidan, "Bu sene, geçen seneye kıyasla aynı ciroları daha az arabayla yakaladığımızı söyleyebiliriz. 2018 Ağustos’tan bu yana hissedilen ekonomik durgunluk kiralama şirketlerinin filolarını küçültmesine sebep oldu. Daralan arz ile fiyatlar artmaya başladı. Fiyatlar uzun bir aradan sonra maliyetlerin üzerine çıktı" dedi.
Ekim ayına kadar özellikle yabancı turist yoğunluğunun devam edeceğini öngördüklerini kaydeden Fidan, Eylül ayından sonra okulların da açılmasıyla iç piyasada bir durgunluk yaşanabileceğini söyledi. Fidan, ekonomik istikrarın sağlanması koşuluyla sonbahar döneminde iç piyasadaki talebin kurumsal müşterilerin etkisiyle artmasını beklediklerini dile getirdi.
Otomotiv sektörünün istikrarlı büyümesi teşviklerin devamlılığının önemli olduğunu kaydeden Fidan, "Sektördeki hareketliliğin devamının sağlanması için ÖTV teşviklerinin en baştan dizayn edilmesini ve artık stabil, çevreyi düşünen, üretimi teşvik edici bir vergilendirme sisteminin gelmesini bekliyoruz. Özellikle kiralama sektöründeki firmalar, ellerindeki stokları yenilemeleri için bu süre zarfında hızlıca aksiyon alınarak, Kasım ve Aralık aylarına özel bir ÖTV indirimi beklentisi içerisinde. Ayrıca, sektörün büyümesi için regülasyonların gelmesi, denetlemelerin artması gerekiyor. Bunun yanı sıra ekonomik güven endeksinin artması ve sürdürülebilir bir ekonomik politikanın uygulanması da bir o kadar önemli. Çünkü, bu parametreler doğrudan iç piyasaya etki eden unsurlar olup, otomotiv piyasasını da birinci elden etkilemektedir" ifadesini kullandı.
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