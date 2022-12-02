Kiraladıkları villada sahte para basan 3 şüpheli yakalandı

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.A, S.F, O.A.A'nın sahte para bastığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kiraladıkları villaya operasyon düzenlendi.

Villada, para kontrol makineleri, ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, para sayma makineleri, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirildi.

O.A, S.F, O.A.A, gözaltına alındı.

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