Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kiraladıkları villada sahte para basan 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de kiraladıkları villada sahte para basan 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 02.12.2022 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kiraladıkları villada sahte para basan 3 şüpheli yakalandı
Kiraladıkları villada sahte para basan 3 şüpheli yakalandı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.A, S.F, O.A.A'nın sahte para bastığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kiraladıkları villaya operasyon düzenlendi.

Villada, para kontrol makineleri, ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, para sayma makineleri, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirildi.

O.A, S.F, O.A.A, gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Duygularını resimle ifade ediyor
Duygularını resimle ifade ediyor
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 31 tutuklama
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
Küresel gıda fiyatları kasımda düştü
Kaçak süt ürünleri üreten işletmeye operasyon
Kaçak süt ürünleri üreten işletmeye operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.