Kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştirmiş

REKLAM advertisement1

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştirip, piyasaya süreceğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelinin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, çuvallar içerisinde 19 kilo 745 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nden gözaltına alındı