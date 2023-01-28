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Kiraladığı araçta kız arkadaşını darp ederek dehşeti yaşattı

Kocaeli’de kız arkadaşını kiraladığı aracın içerisinde seyir halindeyken darp eden şahıs, polis ekiplerini fark edince aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa giren şahıs yakalanırken, darp ettiği kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Giriş: 28.01.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kiraladığı araçta kız arkadaşını darp ederek dehşeti yaşattı
İHA

Olay, Gölcük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan hafif ticari araç içerisinde sürücü O.S., yanındaki kız arkadaşını darp etmeye başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören O.S., kız arkadaşının da bulunduğu araçla kaçmaya başladı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa girince yakalandı. O.S. gözaltına alınırken, darp ettiği kız arkadaşı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın ise kiralık olduğu öğrenildi.

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