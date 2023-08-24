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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı

        Edirne'de kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı

        Edirne'de iki gün önce kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı. Tedavisi süren kiracı hakkında da "polise mukavemet" suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:37
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        Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı
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        Edirne'de kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı.

        Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak'ta iki gün önce ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya kiracının oğlu P.S. de dahil oldu. Kiracısı E.S.'yi baltayla yaralayan F.B. ile havaya ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş eden P.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kiracısını baltayla yaralayan F.B. ve kiracının oğlu P.S.'nin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bugün Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden F.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli P.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan ev sahibi F.B'nin yaraladığı kiracısı E.S'nin Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. E.S. hakkında da "polise mukavemet" suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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