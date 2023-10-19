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        Haberler Dünya Kiracıların ev sahiplerine göre daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı

        Kiracıların ev sahiplerine göre daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı

        Yapılan yeni araştırmaya göre kira ödemenin biyolojik etkisi, işsiz kalmaktan iki kat daha kötü. Araştırma ayrıca kiracı olmanın insanları daha hızlı yaşlandırdığını keşfetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:34
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        • 1

          KİRA ÖDEMENİN OLUMSUZ ETKİSİ İŞSİZLİKTEN BİLE DAHA FAZLA

          Birleşik Krallık'ta yapılan dikkat çekici araştırmanın sonuçlarına göre kiracıların insan biyolojisi üzerindeki olumsuz etkileri, işsizliğin yarattığı olumsuz etkiden iki kat daha fazla.

        • 2

          SİGARA KULLANMANIN YARATTIĞI OLUMSUZ ETKİDEN YÜZDE ELLİ DAHA FAZLA ETKİ BIRAKIYOR

          Hakemli bilimsel dergi Journal of Epidemiology'de yayımlanan araştırma için yaklaşık 1500 katılımcının anket sonuçları değerlendirildi. Katılımcıların yaklaşık 10 yıllık barınma koşullarına dair veriler toplandı.

          Bulgular her ay kira ödemek için mücadele etmenin biyolojik yaş üzerindeki olumusuz etkisi, sigara kullanmanın yarattığı olumsuz etkiden bile yüzde 50 daha fazla olduğunu gösterdi.

        • 3

          KİRALARINI ÖDEMEKTE ZORLANAN KİŞİLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

          Hızlı yaşlanmanın etkileri özellikle kiralarını ödemekte zorlanan kişilerde daha çok gözlemleniyor. Bulgular insanların kirliliğe ve diğer çevresel sorunlara maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha da artıyor. Öte yandan araştırmacılar bir istisna da tespit etti. Kirası devlet tarafından karşılanan kişilerde bu tarz bulgular görülmedi.

        • 4

          Araştırmacılar kiracı olmakla hızlı yaşlanma arasında tam olarak nasıl bir bağlantı olabileceğini henüz saptayamadı. Bunun için katılımcılar zaman içerisinde takip edilecek ve barınma durumlarında değişiklik olup olmadığı gözlemlenecek.

          Kaynak: IFL Science, Fortune

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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