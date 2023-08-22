Sultangazi'de kiracı S.Ö, kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerinden çıkmasını isteyen bina sahibi B.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

DHA'nın haberine göre B.Ö. bacağından yaralanırken, bu sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kiracı, gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında kuruyemişçide meydana geldi. İddiaya göre, sahibi olduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyen B.Ö ile binanın en alt katında kuruyemişçi dükkanı işleten kiracı S.Ö ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kiracı, pompalı tüfeğiyle dükkan sahibine ateş etti.

Saldırı sonucu, B.Ö., bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı S.Ö.'yü gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın ve B.Ö., hastaneye kaldırıldı. Yaralı K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

EDİRNE'DE BİR KİŞİ BALTAYLA YARALANDI

Edirne'de ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya kiracının oğlu P.S. de katıldı.

Kavgada ev sahibi F.B, kiracısı E.S'yi kolundan baltayla yaraladı. E.S, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasının yaralandığını gören P.S, evinden aldığı tüfekle çevreye ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş etti.

Güvenli bir alana geçen ekipler, havaya uyarı ateşi açtıktan sonra şüphelinin elinden tüfeği aldı.

F.B. ile P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, tabanca, balta ve satır ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.