Kıraç Galvaniz halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Kıraç Galvaniz halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Kıraç Galvaniz halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 26,47 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Kıraç Galvaniz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte TCKRC talep toplama tarihleri...