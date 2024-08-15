Halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtacak Kıraç Galvaniz'de talep toplama işlemleri 15 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 26.47, büyüklüğü ise 1 milyar TL olarak açıklandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Kıraç Galvaniz 'TCKRC' borsada ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...