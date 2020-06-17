Türk savunma sanayisi şirketlerinden Katmerciler’in geliştirip ürettiği Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı’nın (Kıraç) anahtar teslim ve tanıtım toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı bir törenle bugün yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci’nin de katıldığı törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, Kıraç gibi ileri teknolojiye dayalı ürünlerle Emniyet Güçlerinin kabiliyetinin geliştirildiğini belirterek, üretici firma olarak Katmerciler’e teşekkürlerini dile getirdi.

Savunma alanında pek çok projenin hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında geliştirildiği belirtilen Kıraç'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmak üzere Katmerciler tarafından özgün olarak tasarlanan ve üretilen bir görev aracı olduğu belirtildi.

60 ADET ÜRETİLECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerlerinin planlı ve etkili şekilde incelenebilmesi, delillerin emniyetli ve hızlı toplanması amacıyla geliştirildiği kaydedilen KIRAÇ'ın, üç farklı konfigürasyonda üretildiği bilgisi de verildi. Bunların, Zırhsız Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Olay Yeri İnceleme Aracı ve Zırhsız Kriminal Laboratuvar İnceleme Aracı oldukları kaydedildi.

Toplam 60 adet üretilecek Kıraç’lardan 20 adedin zırhlı, 40 adedin zırhsız olacağı, 385 panelvan tipi Olay Yeri İnceleme Aracı ile kriminal inceleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak görev ekipmanlarının Katmerciler tarafından üretilip, 2021

yılı ortasına kadar teslim edileceği bilgisi verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Kıraç 4x4 ve 4x2 devir hızına sahip olarak yüzde 30 eğime tırmanabiliyor. Geniş alan

aydınlatma kitine sahip Kıraç'ın içinde ofis, laboratuvar ve delil muhafaza bölümleri bulunuyor.

Ayrıca, aracın tam bağımsız süspansiyon sistemi ve otomatik şanzımanlı 4x4 özellikleri sayesinde, her türlü hava ve yol koşulunda hareket kabiliyeti sunduğu kaydediliyor.