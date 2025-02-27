'Kira zammı' tartışması: 3 yaralı
Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı
Pendik'te Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak'ta ev sahibi iki kardeş ile kiracıları arasında kira zammı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahipleri bıçakla kiracılarına saldırdı.
Saldırıda 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırıldı.
2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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