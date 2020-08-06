Kira vergisi kimler için yüzde 10'a indi?

31 Temmuz günü Resmi Gazete'de başta işçiliğe dayanan KDV oranları olmak üzere bir çok alanda KDV yüzde 18'den yüzde 8'e konaklama ile yeme içme ve sinema-tiyatroda ise yüzde 1'e indirilmişti. Aynı gün 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yılsonuna kadar uygulanmak üzere kira tevkifatında oranlar yüzde 20'den 10'a indirildi. Öncelikle şunu belirtelim, kira tevkifatını genellikle işyerleri için gayrimunkul kiralayan işletmeler yaptığı için bu indirim sadece işyerlerini ilgilendiriyor. Ev kirası için alınan vergiyi ilgilendirmiyor. Zaten yapılan düzenleme de pandemiden fazla etkilenen esnafa biraz nefes aldırmaya yönelik.
SADECE İŞYERİ DEĞİL KİRALANAN BİR ÇOK ŞEY DE DAHİL
Kararda sadece işyerleri değil Gelir Vergisi'nin 70'inci maddesinde yazılı haklar için yüzde 20 olan stopajın yüzde 10'a indirildiği yazdığı için bu haklar için kira ödeyen işletmeler için de yılsonuna kadar vergi kesintisi yüzde 10 olarak uygulanacak. Salgından etkilenen restaurant, cafe, mağaza gibi işletmelere destek için bu kurumların yaptığı vergi kesintisi oranı yarıya indirilirken sadece işletmelerin kirası değil araziler, telif hakları, taş ocakları, gemi, motorlu nakil araçları, imtiyaz ve ruhsat hakları, motorlu nakil araçları kiralayan işletmeler de yüzde 20 yerine yüzde 10 vergi kesintisi yapıp bu vergiyi ödeyecek.
İŞTE YÜZDE 20 YERİNE 10 VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAK ALANLAR
1-Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.),maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
2-Voli mahalleri ve dalyanlar,
3-Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilümum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
4-Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
5-Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.),alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.),1. Voli mahalleri ve dalyanlar,
6-Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.),
7-Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile
bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,
8-Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların
eklentileri.
9-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması,
10-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması.
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