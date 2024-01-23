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        Haberler Gündem Yargı Kira uyarlama davaları arttı! Yüzde 25'lik artışı az bulan ev sahipleri mahkeme yoluna gidiyor

        Kira uyarlama davaları arttı! Yüzde 25'lik artışı az bulan ev sahipleri mahkeme yoluna gidiyor

        Kiralardaki fahiş artışın önüne geçmek için yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Bu sınırı aşmak isteyen ev sahipleri farklı yöntemler deniyor. O yöntemin adı da "kira uyarlama davası"... Ev sahipleri, evlerinin rayiç bedelinin belirlenmesi için mahkeme yoluna başvuruyor. Aynı davayı kiracılar da açabiliyor. Peki, kira uyarlama davalarında mahkemelerin kriterleri neler?

        bfmert@haberturk.com
        Giriş: 23.01.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:06
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        Kira uyarlama davaları artıyor!
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        Konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırını yeterli bulmayan ev sahipleri, kiranın güncel piyasa fiyatlarına göre ayarlanması için “kira uyarlama davaları”na yöneliyor. Kira uyarlama davalarındaki artışa ve bu davalarda mahkemelerin kriterlerine ilişkin Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam ve Avukat Taha Yasin Caner Habertürk’e konuştu.

        “ŞİKAYETLER ARTTI”

        Akçam, "Bize oldukça şikayet geliyor. Kira uyarlama davaları kanunen 5 yılı geçen kontratlarda oluyor. Vatandaş, evindeki kiracıyı bir an önce çıkarmak ve daha fazla kira verebilmek için 5 yıldan önce bu davaları açıyor, bir sebep oluşturarak açıyor" diye konuştu.

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        “SÖZ KONUSU KİRA 4 BİN TL’DEN 18 BİN TL’YE ÇIKTI”

        Mahkemelerdeki dosya sayılarının artmasına değinen Caner ise “Son zamanlarda kira tespitten çok kira uyarlama davasının fazla olduğunu görmekteyiz. Kira uyarlama davaları, mevcut kira sözleşmesi içinde belirlenmiş olan kira bedelinin bu olağan üstü artışlara ayak uydurması için açılmış bir dava... Artan enflasyon oranları ve alım gücünün düşmesiyle birlikte ev sahipleri ileriye dönük kendilerini kurtarmak maksadıyla mülklerinin piyasa rayicinde kiralanması için kira uyarlama davası açmayı tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

        Caner, “Bir müvekkilimiz, Çukurambar'da kiralamış olduğu bir daireye şu anda kiracısının 4 bin TL ödediğini belirterek bize başvurdu. Açmış olduğumuz dava neticesinde mahkeme, bu konuda emlak bilirkişisi atayarak, o bölgedeki rayiç kira bedellerini ve evin kendine has özelliklerini de dikkate alarak kira bedeline hükmetti. Söz konusu kiranın 18 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi." diye konuştu.

        “UYARLAMA DAVASINI SADECE EV SAHİPLERİ DEĞİL KİRACILAR DA AÇABİLİYOR”

        Kiracıların da uyarlama davası açabileceğini belirten Caner, “Bu noktada kiracılar da uyarlama davasını kendi menfaatleri için bunun piyasa rayicine yaklaşmasını, düşürülmesine yönelik de bu kira uyarlama davalarını açabiliyor.” dedi.

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        #kira uyarlama
        #haberler
        #kira davaları
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