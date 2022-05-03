Yüksek kira tartışmasında dükkan sahibi kurşun yağdırdı!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, kiracı ile dükkan sahibinin tartışması kanlı bitti. Dükkan sahibi kiracısına kurşun yağdırdı, yoldan geçen 2 kişi de yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen günlerde Çekmeköy ilçesi Şahinbey Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde dükkanı olan Kerim A., kira sözleşmesi devam eden kiracısı Sezer T.'yi telefonla arayarak kirasına yüksek miktarda zam yaptığını söyledi. Telefonda bir süre konuşan taraflar anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı.
SİLAHLA DÜKKANI BASIP, KURŞUN YAĞDIRDI
Kerim A. kiracısı Sezer T.'yi telefonda tehdit ettikten yaklaşık bir saat sonra silahla dükkanı bastı. Dükkanda çıkan tartışma sokağa taştı. Sokak ortasında silahını çeken dükkan sahibi, kiracısına kurşun yağdırdı. Kerim A.'nın silahından çıkan kurşunlar kiracı ile yoldan geçen kadın ve bir çocuğa isabet etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurşun yağdıran saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.
VATANDAŞLAR KORKU İLE KAÇTI
Yaşanan silahlı saldırı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kalabalık bir cadde üzerinde gerçekleşen saldırıda çevredeki vatandaşlar korku içinde kaçtığı olayla ilgili dükkan sahibinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
'ABİMİN KAFASINA DOĞRU ATEŞ ETTİ'
Saldırıya uğrayan kiracının kardeşi Mehmet T. , "Dün öğlen saatlerinde mal sahibi dükkana geldi. Elinde kâğıtlar vardı. Bizi buradan çıkarmak için getirmiş. Bana küfür, tehdit ve hakaretler etti. Ben de abimi aradım, abim de mal sahibini aradı. Aynı şekilde abime de küfür, hakaret ve tehdit etti. Daha sonra akşam saatlerinde silahla dükkana geldi. Dükkanı bastı. Abimin kafasına doğru ateş etti. Abim silahın üzerine atlayınca kurşun omzuna geldi. 6 veya 7 el ateş etti. Yoldan geçen bir kadın sırtından vuruldu. Bir çocuk da elinden vuruldu. Abim omzundan ve bacağından vuruldu. 3 kişi yaralandı olayda. Saldırgan kaçtı biz bulunmasını istiyoruz" dedi.
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