KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?

Normal şartlarda kira beyannamesi 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında verilecekti ancak Gelir İdaresi Başkanlığı sürenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 185 Sıra http://No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne sitemizden (http://gib.gov.tr) ulaşabilirsiniz."

GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.