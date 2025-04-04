Kira beyannamesi vermek için son 3 gün! Kimler kira beyannamesi vermek zorunda, yıllık sınırı kaç bin TL?
2024 yılında konut ve iş yerinden kira geliri elde eden vatandaşların kira beyannamesi doldurması gerekiyor. 7 Nisan olarak belirlenen son tarihe kadar verilmesi gelen kira beyannamesi sonrası mülk sahiplerinin gelir vergisini iki taksit halinde ödemesi gerekiyor. Peki, kimler kira beyannamesi vermek zorunda, 2024 yılı için belirlenen yıllık gelir sınırı kaç bin TL? İşte, detaylar...
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Konut ve iş yeri sahiplerinin vermesi gereken kira beyannamesi için son tarih yaklaşıyor. 2024 yılını kapsayan beyannamenin 7 Nisan'a kadar verilmesi, ardından çıkacak gelir vergisinin Nisan ve Temmuz olmak üzere iki ayda ödenmesi gerekiyor. Peki, kira beyannamesi için belirlenen sınır kaç bin TL, kimler beyanname vermekte zorunlu?
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KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?
Normal şartlarda kira beyannamesi 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında verilecekti ancak Gelir İdaresi Başkanlığı sürenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 185 Sıra http://No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne sitemizden (http://gib.gov.tr) ulaşabilirsiniz."
GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?
2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.
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TÜM EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?
Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.
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KİRA BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULUR?
Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.
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ÇIKAN VERGİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?
Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
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YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NASIL KİRA BEYANNAME VERECEK?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.
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KİRA BEYANNAMESİ DOLDURMAYANLARA CEZA
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.