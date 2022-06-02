Haziran ayı kira artış oranı açıklaması öncesi kira artış oranı oldukça merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kalmasıyla beraber kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte kira artış oranı hesaplama ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...