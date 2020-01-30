KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.