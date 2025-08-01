Kira artış oranı hesaplama: Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlarca kişi, ağustos ayı kira artış oranına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte, konut ve iş yeri kiralarına yapılacak zam oranı da netleşecek. Yenilenen sözleşmelerde esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, bu ayki artışın belirleyicisi olacak. Peki, ağustos 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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Ev ve iş yeri sahipleriyle kiracıların gözü ağustos ayı kira zammı oranında. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kira sözleşmeleri bu oran doğrultusunda güncellenecek. 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanan artış, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için yeni dönemin maliyetlerini belirleyecek. Ağustos ayında kira artış oranı yüzde kaç olacak sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...
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KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Ağustos ayı kira artış oranı da 4 Ağustos'ta netlik kazanacak.
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KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:
Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)
Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL
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İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.