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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2022: TEFE-TÜFE Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Gözler kira artış oranında! Kasım ayı kira artış oranı

Kira artış oranı, her ayın başında enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklanıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Kasım günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Normal şartlarda TEFE TÜFE ile her ay belirlenen kira artış oranı, sabitleme kararı nedeniyle yüzde 25 oranında uygulanacak. İşte, Kasım ayı kira artış oranı hesaplaması hakkında merak edilenler...

Giriş: 02.11.2022 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kira artış oranı hesaplaması, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden gündeme gelecek. Binlerce kiracı ve ev sahibinin gündeminde "TÜİK Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" sorusu yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda fahiş kira fiyatlarının önüne geçmek amacıyla kira artış oranının yüzde 25'e sabitlenmesine karar verilmişti. İşte, TÜİK TEFE TÜFE ile 2022 Kasım ayı kira artış oranı hesaplama ekranı...

  • KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracıları için geçerli olan TÜFE oranı ise 3 Kasım Perşembe günü, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

  • KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

    Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak.

    1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise belli oldu.

    Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

  • YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

    - Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

    - Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

  • Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL

    Kira artış oranı: %25

    Ekim ayı kira artış tutarı: 250

    Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

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