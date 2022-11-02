KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak.

1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise belli oldu.

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.