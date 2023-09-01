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        Haberler Gündem KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE ile kira artış oranı ne kadar olacak?

        Gözler kira artış oranında! Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Eylül ayı kira artış oranı için gözler 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından TEFE-TÜFE verileri doğrultusunda Eylül ayı kira artış oranı da belli olacak. İşte 2023 Eylül ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:09
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        • 1

          Kira artış oranı hesaplama, enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günleri açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve aylık enflasyon rakamları kira artış oranında belirleyici oluyor. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan yüzde 25 kira artış sınırı uygulamasının sürüp sürmediği merak konusu oldu. İşte 2023 kira artış oranına ilişkin detaylar...

        • 2

          EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ağustos ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 4 Eylül'de açıklanmasının ardından TEFE-TÜFE kira artış oranı da netleşecek.

        • 3

          KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?

          Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

        • 4

          AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI

          Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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