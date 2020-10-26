'Kino 2020' seçkisi İstanbul Film Festivali'nde

Türkiye’nin farklı şehirlerinde Alman sinemasının en güncel ve en başarılı örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Kino seçkisi, bu yıl çevrimiçi olarak ve tüm Türkiye’den ulaşılabilir şekilde gerçekleşecek. Goethe-Institut’un İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlediği Kino 2020: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 1-13 Kasım tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da takip edilebilecek. Filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabilecek.
İstanbul Film Festivali’nin 1-13 Kasım’da çevrimiçi platformunda ağırlayacağı Kino 2020 filmleri, 20.00’da gösterime girecek ve 5 gün boyunca erişime açık kalacak. Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi yapımcılarla yapılan anlaşmalar uyarınca sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak tüm filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek. Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek. Biletler 28 Ekim Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org üzerinden satışa açılacak.
Kino 2020 Çevrimiçi Gösterim Programı
1 Kasım – 6 Kasım
Seçmeler / Das Vorspiel / The Audition / Yönetmen: Ina Weisse
2 Kasım – 7 Kasım
Yabancı / Exil / Exile / Yönetmen: Visar Morina
3 Kasım – 8 Kasım
Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I Was, I Am, I Will Be / Yönetmen: İlker Çatak
4 Kasım – 9 Kasım
Çingene Kraliçe / Gipsy Queen / Yönetmen: Hüseyin Tabak
5 Kasım – 10 Kasım
Walchensee Forever / Yönetmen: Janna Ji Wonders
6 Kasım – 11 Kasım
Baumbacher Sendromu / Baumbacher Syndrome / Yönetmen: Gregory Kirchhoff
7 Kasım – 12 Kasım
Benim Sonum Senin Başlangıcın / Mein Ende. Dein Anfang. / Relativity / Yönetmen: Mariko Minoguchi
8 Kasım – 13 Kasım
İzler / Spuren - Die Opfer des NSU / Traces / Yönetmen: Aysun Bademsoy
9 Kasım – 14 Kasım
Berlin Alexanderplatz / Yönetmen: Burhan Qurbani
10 Kasım – 15 Kasım
Pelikan Kanı / Pelikanblut / Pelican Blood / Yönetmen: Katrin Gebbe
11 Kasım – 16 Kasım
Paris Calligrammes / Yönetmen: Ulrike Ottinger
12 Kasım – 17 Kasım
İmkânsız Proje / An Impossible Project / Yönetmen: Jens Meurer
13 Kasım – 18 Kasım
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