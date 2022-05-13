Kınıklı Deresi siyaha büründü! İnceleme başlatıldı

DHA

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan Kınıklı Deresi, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde, atıklar nedeniyle, siyah renge bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı.

Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi bir görüntüye bürünen ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyaha kaplandı.

NUMUNELER ALINDI

Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden numuneler aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.

"DERE SİMSİYAH AKIYOR, AĞIR BİR KOKU VAR"

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gerekli yerlere şikayetlerini yaptıklarını belirterek, "Dere simsiyah akıyor, ağır bir koku var. Daha önce 2 kilometre ilerideki Kamara Deresi'nde aynı sıkıntımız oldu. Buradaki fabrikaların çok iyi denetlenmediğini tahmin ediyoruz. Bakanlıktan bu güzel ilçenin denetlenmesini talep ediyoruz. Burada denize insanlar giriyor, canlılar yaşıyor. Balıklarımız ölüyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Eren Budak ise hem koku hem de siyah akan dere nedeniyle denize giremediklerini söyledi. Budak, Bu sadece bugün değil, zaman zaman böyle akıyor. Derenin başlangıç noktası Değirmenköy, Silivri, bitiş noktası ise Tekirdağ sahili. Bugün zaten denize giremedik. Denizin büyük bir kısmı simsiyah olmuş, ağır bir koku var. Kendimizde burada oturduğumuz için koku gelince rahatsız olduk dedi.