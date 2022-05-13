Kınıklı Deresi siyaha büründü! İnceleme başlatıldı

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan Kınıklı Deresi, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde, atıklar nedeniyle, siyah renge bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı.
Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi bir görüntüye bürünen ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyaha kaplandı.
NUMUNELER ALINDI
Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden numuneler aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.
"DERE SİMSİYAH AKIYOR, AĞIR BİR KOKU VAR"
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gerekli yerlere şikayetlerini yaptıklarını belirterek, "Dere simsiyah akıyor, ağır bir koku var. Daha önce 2 kilometre ilerideki Kamara Deresi'nde aynı sıkıntımız oldu. Buradaki fabrikaların çok iyi denetlenmediğini tahmin ediyoruz. Bakanlıktan bu güzel ilçenin denetlenmesini talep ediyoruz. Burada denize insanlar giriyor, canlılar yaşıyor. Balıklarımız ölüyor." dedi.
Mahalle sakinlerinden Eren Budak ise hem koku hem de siyah akan dere nedeniyle denize giremediklerini söyledi. Budak, Bu sadece bugün değil, zaman zaman böyle akıyor. Derenin başlangıç noktası Değirmenköy, Silivri, bitiş noktası ise Tekirdağ sahili. Bugün zaten denize giremedik. Denizin büyük bir kısmı simsiyah olmuş, ağır bir koku var. Kendimizde burada oturduğumuz için koku gelince rahatsız olduk dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!