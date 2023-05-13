KINIK, KİRAZ, KONAK SEÇİM SONUÇLARI 2023
Kınık, Kiraz, Konak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kınık, Kiraz, Konak Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kınık, Kiraz, Konak Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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