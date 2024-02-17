Kingsley Ben-Adir, Bob Marley olma hissini anlattı

"Yönetmen Reinaldo Marcus Green, Bob Marley rolü için seçmelere katılmamı istediğinde ilk başta hayır demeyi planlamıştım" diyerek sözlerine başlayan Kingsley Ben-Adir, şöyle devam etti: Başta; "Bob için doğru kişi değilim" dedim. Bunu yapamayacağımı o kadar net hissettim. Şarkı söyleyemediği ve gitar çalamadığını söyleyen Kingsley Ben-Adir, film yapımcıları onu bir seçme kaydı almaya zorladıklarını belirtti ve Marley ailesi onunla tanışmak istediğini söyleyen Ben-Adir; "Bu işi ucuz atlatmanın yolu yoktu, kendimi tehlikede hissediyordum. İşe neresinden başlayacağımı bilmiyordum. Bu tuhaf bir heyecan" dedi.