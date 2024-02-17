Kingsley Ben-Adir, Bob Marley olma hissini anlattı
Reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in hayatının anlatıldığı biyografik filmi 'Bob Marley: One Love', 12 Ocak 2024'te vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Kingsley Ben-Adir, verdiği bir röportajda 'Bob Marley olma hissini' anlattı
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Kingsley Ben-Adir, 2020'de 'Miami'de Bir Gece' adlı filmde 'Malcolm X' karakterini canlandırmıştı. Ve geçtiğimiz yaz vizyona giren 'Barbi' adlı filmde birçok Ken'den birini oynamıştı.
Son olarak Yönetmen koltuğunda Reinaldo Marcus Green oturduğu 'Bob Marley: One Love' adlı filmde 'Bob Marley' karakterini canlandıran Kingsley Ben-Adir, verdiği bir röportajda 'Bob Marley olma hissini' anlattı
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"Yönetmen Reinaldo Marcus Green, Bob Marley rolü için seçmelere katılmamı istediğinde ilk başta hayır demeyi planlamıştım" diyerek sözlerine başlayan Kingsley Ben-Adir, şöyle devam etti: Başta; "Bob için doğru kişi değilim" dedim. Bunu yapamayacağımı o kadar net hissettim. Şarkı söyleyemediği ve gitar çalamadığını söyleyen Kingsley Ben-Adir, film yapımcıları onu bir seçme kaydı almaya zorladıklarını belirtti ve Marley ailesi onunla tanışmak istediğini söyleyen Ben-Adir; "Bu işi ucuz atlatmanın yolu yoktu, kendimi tehlikede hissediyordum. İşe neresinden başlayacağımı bilmiyordum. Bu tuhaf bir heyecan" dedi.
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Reggae müziğinin öncülerinden olan Bob Marley, müzikal yetenekleriyle dünyada nam salmış ve Jamaika kültürünün yayılmasını sağlamıştı. Marley ayrıca, demokratik sosyal reformlara açık sözlü desteğiyle ve müziğini siyasi ideallerini yaymak için kullanmasıyla da bilinen bir sanatçıydı.
Fotoğraflar: Backgrid UK, Depo, Avalon, AP
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