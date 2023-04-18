Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı play-off ilk turunda Sacramento Kings, son şampiyon Golden State Warriors'ı 114-106 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

Giriş: 18.04.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti
AA

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayarak 17 yıl sonra ilk kez play-off'a kalan Kings, konuk ettiği rakibini 8 sayı farkla geçti ve seride avantajı ele geçirdi.

Kings'te De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Domantas Sabonis 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaunt, Davion Mitchell 14 sayı, Harrison Barnes ise 13 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 22 sayı ve 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı ve 5 ribaunt, Gary Payton 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

Serinin üçüncü maçı, 21 Nisan'da Warriors'ın sahasında oynanacak.

SIXERS SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Doğu Konferansı play-off ilk turunda, Philadelphia 76'ers, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, ağırladığı Brooklyn Nets'i 96-84 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı.

Sixers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, Joel Embiid 20 sayı, 19 ribaunt, 7 asist ve 3 blok, Tobias Harris 20 sayı ve 12 ribaunt, James Harden 8 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre alamadı.

Nets'te Cameron Johnson 28 sayı, Mikal Bridges 21 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Spencer Dinwiddie 12 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Serinin üçüncü karşılaşması, 21 Nisan Cuma günü Nets'in evinde yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
İl il bayram namazı saatleri açıklandı!
İl il bayram namazı saatleri açıklandı!
Blackpink, 21. kez Guinness'te!
Blackpink, 21. kez Guinness'te!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.