Kings, Warriors karşısında seride 2-0 öne geçti

AA

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayarak 17 yıl sonra ilk kez play-off'a kalan Kings, konuk ettiği rakibini 8 sayı farkla geçti ve seride avantajı ele geçirdi. Kings'te De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Domantas Sabonis 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Malik Monk 18 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Huerter 15 sayı ve 5 ribaunt, Davion Mitchell 14 sayı, Harrison Barnes ise 13 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı ve 6 asist, Andrew Wiggins 22 sayı ve 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı ve 5 ribaunt, Gary Payton 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti. Serinin üçüncü maçı, 21 Nisan'da Warriors'ın sahasında oynanacak. SIXERS SERİYİ 2-0'A GETİRDİ Doğu Konferansı play-off ilk turunda, Philadelphia 76'ers, özellikle ikinci yarıda yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, ağırladığı Brooklyn Nets'i 96-84 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı. Sixers'ta Tyrese Maxey 33 sayı, Joel Embiid 20 sayı, 19 ribaunt, 7 asist ve 3 blok, Tobias Harris 20 sayı ve 12 ribaunt, James Harden 8 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçta süre alamadı. Nets'te Cameron Johnson 28 sayı, Mikal Bridges 21 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Spencer Dinwiddie 12 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla mücadeleyi tamamladı. Serinin üçüncü karşılaşması, 21 Nisan Cuma günü Nets'in evinde yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO